متحدث رئاسة الحرمين: نهيب بالجميع الحذر من الشائعات

أهاب المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالجميع الحذر من الشائعات والأخبار غير الموثقة، مؤكدًا أهمية تلقي المعلومات من الجهات الموثوقة.

وطالب المتحدث بعدم التسرع والتساهل في التقيُّد بالإجراءات الاحترازية أو تصديق الأخبار أو المقاطع الصادرة من غير الجهات الرسمية المرخص بها.

وجاءت تلك المطالبات، بعدما لوحظ، وفقًا للمتحدث، من انتشار بعض المعلومات والمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تنافي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الحرمين الشريفين من حسابات ومواقع لا تتحرى الدقة.

وأوضح أن الرئاسة لا علاقة لها بأي أخبار غير منشورة على صفحاتها الرسمية، داعيًا لضرورة التعاون مع الجهات الأمنية والرسمية في إنجاح الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة -أيدها الله- لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل سلامة وصحة قاصدي الحرمين الشريفين.