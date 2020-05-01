الدفاع المدني يستطلع الآراء حول مدى توافر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل

أقوال المتابعين جاءت متباينة
نشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بتوتير استطلاع للرأي حول مدى توافر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل، وذلك ضمن حملة سلامتك بمنزلك غايتنا.
وقال الحساب فى تغريدة: هل يوجد لديك أي من أدوات السلامة الوقائية المنزلية؟ (نعم - لا - لا، ولكن سأوفرها عن قريب).
وتباينت ردود المتابعين المعلقين على الاستطلاع، حيث كتبت متابعة: لا للأسف ولا واحدة منها حتى سيارتي ما أدري فيها أو لا.
وأضاف متابع آخر: نعم طفاية حريق، وبالسيارة طفاية. بينما طالب أحد المعلقين بعمل فيديو يوضح وسائل السلامة.
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