العبدالعالي ينفي صحة معلومات متداول حول قائمة أحياء الفحص المبكر

نفي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي، صحة المعلومات المتداولة حول قائمة الأحياء التي سيتم فيها فحص مبكر من المنازل، منوها بضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقال العبدالعالي فى تغريدة عبر تويتر: «نؤكد عدم صحة المعلومات المتداولة حول قائمة الأحياء التي سيتم فيها فحص مبكر والقيام بفحوصات في منازل تلك الأحياء كما هو متداول».

وتابع: «ونؤكد أن الصحة مستمرة في جهودها في التوسع في عمليات الفحص. وننوه بأهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات».