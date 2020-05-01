بالصور.. مستشفى وادي الدواسر يُقدِّم خدمة توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة

بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين
يواصل مستشفى محافظة وادي الدواسر العام، تقديم خدمة توصيل أدوية مرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم دون الحاجة لمراجعة المستشفى، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين.
ويأتي ذلك بعد أن يقوم المستفيد من الخدمة بتعبئة نموذج إلكتروني خصصه المستشفى للفئة المستهدفة، ومن ثم يقوم أعضاء فريق «سواعد الخير» التطوعي بعد ذلك بتوصيل الأدوية إليهم في منازلهم، والتي استفاد منها حتى الآن أكثر من 200 مريض.
وأفاد مدير العيادات الخارجية بالمستشفى الإخصائي مبارك بن عبدالله المسيب، بأنه يمكن للمريض إرسال رسالة نصية على رقم محدد تم نشره يتضمن الاسم ورقم الملف العلاجي ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.
وتابع «بعدها يتم تجهيز وصفة العلاج من قبل الأطباء المختصين بالمستشفى وبمجرد جاهزيتها من قسم الصيدلية يتم التواصل مع المريض لمعرفة موقع سكنه، ومن ثم إيصالها له من قبل الفريق التطوعي آخذين في الحسبان تطبيق المتطوعين لوسائل السلامة والاشتراطات الصحية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا».
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