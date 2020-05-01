السعودية اليوم / تسجيل 63 حالة شفاء من فيروس كورونا بالكويت



الكويت 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

سجّلت الكويت اليوم 63 حالة شفاء من فيروس

وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. // انتهى //

11:31ت م

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الكويت 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسسجّلت الكويت اليوم 63 حالة شفاء من فيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع، عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 1602 حالة.وقال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. // انتهى //11:31ت م0026

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