السعودية | ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي بنسبة 0.76%

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي بنسبة 0.76% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:55 صباحًا, 1 مايو 2020 م المناطق - واس ارتفع سعر نفط خام القياس العالمي “برنت” اليوم، بمقدار 0.20 سنتًا، ما نسبته 0.76 في المئة، ليصل إلى 26.68 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.59 في المئة، ما يعادل 0.30 سنتًا ليبلغ سعره 19.14 دولارًا أمريكيًا.

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