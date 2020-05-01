شاب يتطاول على رجال المرور

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وثّق مقطع فيديو، أحد الأشخاص وهو يتطاول على رجال المرور، قائلًا ” المرور زبال ” .
وطالب المواطنون، الجهات المختصة بالقبض عليه وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وعلّق حساب “كلنا أمن” على مواطن نشر الفيديو، قائلًا: ” هلا فيك، يمكنك تقديم بلاغ لدوريات الأمن من خلال تطبيق كلنا أمن وسيتم عمل اللازم إن شاء الله، نقدر تعاونك ” .
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