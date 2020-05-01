سقوط فتاة أثناء تنظيف نافذة من الدور الثالث بعمارة سكنية بجدة

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سقطت فتاة أثناء تنظيف نافذة من الدور الثالث بعمارة سكنية في محافظة جدة على مركبة واقفة وإصابتها.

وباشرت الجهات المختصة بالحالة حيث تم نقل المصابة إلى المستشفى من قبل الهلال الأحمر، وفقًا لما ذكره المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية 911.





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