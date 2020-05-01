” الإخبارية ” تجلد وكالة مخابرات أردوغان بشأن الرواق العثماني بالمسجد الحرام (فيديو)

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جلدت قناة الاخبارية وكالة مخابرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الرواق العثماني بالمسجد الحرام.

وأوضحت قناة الإخبارية أن الرواق العثماني بالمسجد الحرام بناه عثمان بن عفان ” رضي الله عنه ” بعد التوسعة الثانية 29هـ ولا علاقة للعثمانيين به. وأشارت قناة الإخبارية إلي أن العثمانيين سرقوا الحجر الأسود و سرقوا حجرة الرسول ﷺ والآن يريدون سرقة التاريخ. وكانت تركيا دعت للعبث بالحرم المكي وإزالة الرواق العثماني، من الغريب المريب أن نجد من يتمنى إزالة معلم من معالم عمارة المسجد الحرام، لا لشيء سوى لأن هذا المعلم ارتبط تاريخيا ببناته، وهم سلاطين الدولة العثمانية ومنها أخذ اسمه ” الرواق العثماني “.





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