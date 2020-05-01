ناصر القصبي يغادر الحجر الصحي هو وفريق عمل “مخرج 7”

︎ :

.



أعلن الفنان ناصر القصبي مغادرته الحجر الصحي بالرياض هو وفريق عمل مسلسل “مخرج 7″، بعد انتهاء مدة الحجر كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا الجديد “كوفيد19″.

وأوضح القصبي أنه وصل قبل أسبوع للرياض قادماً من الإمارات هو وطاقم عمل مسلسل” مخرج 7″ البالغ عددهم 13 شخصا، بعد فترة تعليق في دبي مدة زادت عن الشهر.

وأضاف القصبي أنه فور وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي، نُقلوا إلى أحد الفنادق للخضوع للحجر الصحي كإجراء احترازي، ليخرجوا أمس من الحجر بعد إجراء فحوصات ومسوحات طبية، جاءت نتيجتها سلبية للجميع.

