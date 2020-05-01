الهيئة العامة للإحصاء تُصدِر نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام 2019

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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء (Gastat) اليوم , نتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام (2019م) ويحتوي التقرير على عددٍ من المؤشرات والنتائج المتعلقةِ بمنسك العمرة خلال عام 2019م والتي ظهرتْ من خلال مسح العمرة (لمعتمري الداخل)، والبيانات السجليَّة التابعة لوزارة الحج والعمرة (لمعتمري الخارج).

ووفقًا لنتائج نشرة إحصاءات العمرة لعام (2019م) التي نشرتها الهيئة عبر موقعها الرسمي ” www.stats.gov.sa ” , فقد بَلغَ إجمالي عدد المعـتمريـن (19,158,031) معتمرًا منهم (7,457,663) معتمرًا قَدِموا من خارج المملكة وفق البيانات السجليَّة لوزارة الحج والعمرة، بينما بَلغَ عددُ معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين (11,700,368) معتمرًا من واقع نتائج مسح العمرة الذي أجرته الهيئة العامة للإحصاء؛ وقد بَلغَت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل (45.40%) بينما بَلغَت نسبة المعتمرين غير السعوديين من داخل المملكة (54.60%) .





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