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إغلاق 12 منشأة تجارية مخالفة بشرائع مكة المكرمة

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أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية ( 12 ) منشأة تجارية لمخالفتها لاشتراطات الأنشطة المستثناه وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس .

أوضح ذلك رئيس بلدية الشرائع المهندس ممدوح العبيد مضيفا أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها في متابعة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية” غذاؤكم أمانة “والتي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية و أماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.

مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لاتتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المنشآت التجارية .


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