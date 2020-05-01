وزير الموارد البشرية: نسبة امتثال الجمعيات الأهلية بالأنظمة عالية

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أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس احمد الراجحي امتثال كثير من الجمعيات الأهلية لأنظمة الوزارة مثمنًا دورها في مواجهة آثار أزمة كورونا.

وقال الراجحي: أثمن للجمعيات الأهلية تواجدها الفاعل وجهودها المميزة في شتى مجالات التنمية الاجتماعية وفي هذه الأزمة.

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وتابع: لدينا نسبة امتثال عالية بأنظمة وتشريعات الوزارة، وأؤكد على أهمية المساهمة المجتمعية لمساندتها ودعمها ونسعى بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة.

وكانت الموارد البشرية أوضحت في وقت سابق أن الجمعيات تقوم بأدوار تنموية ريادية، وتخضع لمعايير حوكمة عالية الكفاءة.

وقالت الوزارة في بيان لها: إشارة لما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول وجود جمعيات غير نظامية هدفها جمع الأموال من المتبرعين، ودون أن يكون لها حضور على أرض الواقع، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تود أن توضح في هذا الصدد بأن الجمعيات العاملة في المملكة تخضع لأنظمة وإجراءات الدولة المعمول بها، كما أن الوزارة تشرف على سير أعمالها ومنحها التراخيص اللازمة وفق سلسلة من الإجراءات وأساليب الحوكمة المتبعة.

وثمّنت الوزارة للجمعيات الأهلية تواجدها الفاعل وجهودها المبذولة في تنمية المجتمع في شتى المجالات، وتقديم الخدمات والدعم لمستفيديها، وخصوصًا في هذه الأزمة الحالية، أثناء جائحة كورونا، حيث تم تنفيذ مبادرات مجتمعية ساهمت بشكل فاعل في تخفيف آثارها السلبية على المواطنين والمقيمين من خلال الدعم المادي والغذائي وكذلك الخدمات الصحية.

