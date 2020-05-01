السعودية اليوم / التدريب التقني يطلق مبادرة العطاء التدريبي بأكثر من 390 دورة تدريبية مجانية عن بُعد



الرياض 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع مراكز ومعاهد التدريب الأهلي بالمملكة مبادرة العطاء التدريبي بتقديم (393) دورة تدريبية مجانية عن بُعد، في مجالات متعددة وبشهادات معتمدة وذلك طيلة شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المبادرة التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس

وبلغ عدد منشآت التدريب الأهلي التي شاركت في المبادرة 165 منشأة تدريبية حتى الآن بمختلف مناطق المملكة وبعدد إجمالي ساعات وصل إلى 3012 ساعة تدريبية، حيث يصل مجموع عدد الأيام للبرامج التدريبية 914 يوم.

وأعلنت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر وحسابات الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق عن الدورات التدريبية المقدمة وآلية التقديم عليها حيث أتاحت إمكانية التقديم لمختلف الفئات العمرية للاستفادة القصوى من البرامج المقدمة.

يذكر أن المؤسسة رخصت لعدد (555) منشأة في التدريب الأهلي لمزاولة التدريب عن بُعد، كما مددت رخص المعاهد والمراكز الأهلية لمدة (3) أشهر كخطوة لدعم استمرار أعمال مراكز ومعاهد التدريب الأهلية في ظل أزمة كورونا.

// انتهى //

10:03ت م

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الرياض 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسأطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالشراكة مع مراكز ومعاهد التدريب الأهلي بالمملكة مبادرة العطاء التدريبي بتقديم (393) دورة تدريبية مجانية عن بُعد، في مجالات متعددة وبشهادات معتمدة وذلك طيلة شهر رمضان المبارك.وتأتي هذه المبادرة التي تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا ، حيث تهدف المؤسسة لاستغلال فترة بقاء المواطنين في منازلهم من خلال تقديم هذا النوع من البرامج التدريبية لمختلف الأعمار وإكسابهم المهارات الأساسية وتنمية القدرات البشرية.وبلغ عدد منشآت التدريب الأهلي التي شاركت في المبادرة 165 منشأة تدريبية حتى الآن بمختلف مناطق المملكة وبعدد إجمالي ساعات وصل إلى 3012 ساعة تدريبية، حيث يصل مجموع عدد الأيام للبرامج التدريبية 914 يوم.وأعلنت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر وحسابات الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق عن الدورات التدريبية المقدمة وآلية التقديم عليها حيث أتاحت إمكانية التقديم لمختلف الفئات العمرية للاستفادة القصوى من البرامج المقدمة.يذكر أن المؤسسة رخصت لعدد (555) منشأة في التدريب الأهلي لمزاولة التدريب عن بُعد، كما مددت رخص المعاهد والمراكز الأهلية لمدة (3) أشهر كخطوة لدعم استمرار أعمال مراكز ومعاهد التدريب الأهلية في ظل أزمة كورونا.// انتهى //10:03ت م0020

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