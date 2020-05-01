

المدينة المنورة 8 رمضان 1441هـ الموافق 1 مايو 2020م واس

نبهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها اليوم عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدني في مدى الرؤية .

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية - العلا – المهد ، تستمر حتى الساعة العاشرة من مساء هذا اليوم .

// انتهى //

09:41ت م

0018





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأرصاد : تنبه من نشاط للرياح والأتربة المثارة على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.