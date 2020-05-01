السعودية اليوم / ماليزيا تخفف قيود كورونا وتسمح باستئناف أنشطة معظم الأعمال الأسبوع القادم



كوالالمبور 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين اليوم الجمعة إن ماليزيا ستسمح لأغلب الأعمال باستئناف أنشطتها بدءا من الرابع من مايو ، لتخفف بذلك القيود التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس

وأضاف محيي الدين في خطاب تلفزيوني أن القطاعات الاقتصادية التي تشمل تجمعات كبيرة من الناس لن يسمح لها باستئناف العمل.

وأغلقت ماليزيا كل الأعمال غير الضرورية والمدارس وحظرت التجمعات العامة كما قيدت حركة السفر منذ 18 من مارس مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. وبلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في ماليزيا 6002 حالة حتى أمس الخميس، وتباطأت وتيرة اكتشاف حالات جديدة في الأيام القليلة الماضية.

// انتهى //

09:05ت م

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كوالالمبور 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسقال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين اليوم الجمعة إن ماليزيا ستسمح لأغلب الأعمال باستئناف أنشطتها بدءا من الرابع من مايو ، لتخفف بذلك القيود التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا وأضاف محيي الدين في خطاب تلفزيوني أن القطاعات الاقتصادية التي تشمل تجمعات كبيرة من الناس لن يسمح لها باستئناف العمل.وأغلقت ماليزيا كل الأعمال غير الضرورية والمدارس وحظرت التجمعات العامة كما قيدت حركة السفر منذ 18 من مارس مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا. وبلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في ماليزيا 6002 حالة حتى أمس الخميس، وتباطأت وتيرة اكتشاف حالات جديدة في الأيام القليلة الماضية.// انتهى //09:05ت م0012

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