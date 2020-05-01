السعودية اليوم / الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 4 في اليوم السابق



شنغهاي 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة أن السلطات سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس

وقالت اللجنة إن ستة من حالات الإصابة الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج مقارنة مع أربعة في اليوم السابق.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أيضا عن رصد 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض في 30 من نيسان انخفاضا من 33 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد 82874، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 مع عدم تسجيل وفيات جديدة أمس الخميس.

// انتهى //

06:59ت م

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شنغهاي 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واسأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة أن السلطات سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 من نيسان .وقالت اللجنة إن ستة من حالات الإصابة الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج مقارنة مع أربعة في اليوم السابق.وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أيضا عن رصد 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض في 30 من نيسان انخفاضا من 33 في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد 82874، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 مع عدم تسجيل وفيات جديدة أمس الخميس.// انتهى //06:59ت م0011

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