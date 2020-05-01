شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل مغادرة أولى رحلات مبادرة عودة المقيمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات، النقيب ناصر العتيبي، أمس الخميس، تفاصيل الرحلة الأولى ضمن مبادرة عودة المقيمين والتي انطلقت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة إلى العاصمة الفلبينية.

وصرح متحدث الجوازات، خلال استضافته في برنامج " يا هلا " على قناة روتانا خليجية، إن مبادرة عودة يستفيد منها حتى الآن مواطنو 9 دول حيث تمكن هذه المبادرة رعايا هذه الدول ممن يحملون تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي وتأشيرات الزيارة بمختلف انواعها والتأشيرة السياحية، من مغادرة المملكة جوًا وفق آليات محددة.

وقال " العتيبي " أن الرحلة الأولى نقلت أكثر من 200 مسافر إلى بلدهم، فيما تتواصل رحلات المبادرة من خلال عدد من المطارات المحددة؛ فيما لفت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخباركم" على قناة المجد، أن هذه المبادرة تتم من خلال التنسيق بين عدة جهات في المملكة إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله.