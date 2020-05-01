شكرا لمتابعة خبر عن جامعة طيبة تطلق عيادات طبية افتراضية خلال شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن اطلاق العيادات الطبية الافتراضية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ مستهدفة كافة شرائح المجتمع . أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن اطلاق العيادات الطبية الافتراضية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ مستهدفة كافة شرائح المجتمع . وتتضمن العيادات التي تبدأ يوم غد السبت تخصصات طبية منها أمراض القلب, والطب النفسي, وطب جراحة العظام, والأمراض الباطنة, وطب الأطفال, وجراحة المسالك البولية, وأمراض وجراحة النساء والولادة, وطب الأسرة, والأذن والأنف والحنجرة, والجراحة العامة, وجراحة الأطفال . ودعت الجامعة التي خصصت عيادة لكل مريض خلال الفترتين الصباحية والمسائية، الجميع الحجز عبر البوابة الإلكترونية لجامعة طيبة.

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