شكرا لمتابعة خبر عن استمرار هطول الأمطار الرعدية ونشاط الرياح على بعض المناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لطقس اليوم الجمعة؛ حيث توقعت أن يستمر هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأوضحت هيئة الأرصاد، في تقريرها، أن ذلك على مناطق الجوف والحدود الشمالية وأجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-36 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.
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