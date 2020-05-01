شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق منزل شعبي لإنتاج الرقاق والعجين في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

داهمت الفرق الرقابية ببلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، مساء أمس الخميس، منزل شعبي بكيلو 14 بجنوب المحافظة يديره وافدون، وتحول لمعمل لإنتاج الرقاق والعجين ومزاولة النشاط من دون رخصة.

وشملت المخالفات، عدم وجود لوحة إرشادية وعدم مطابقة الموقع للاشتراطات الصحية وعدم وجود كروت صحية لـ 8 عمال مع هروب جميع العمالة؛ فيما تم إتلاف 2000 كجم من العجين الجاهز للتوزيع، ومصادرة 200 كيس دقيق بإجمالي وزن 9 أطنان.

وجاء ذلك بالإضافة إلى مصادرة 3 مكائن تغليف ومصادرة جهاز تواريخ صلاحية والتنسيق مع جمعية حفظ النعمة لتسليمهم المواد الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ فضلًا عن مصادرة ميزانين إلكترونيين مع تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بالحد الأعلى على صاحب العلاقة وقفل الموقع بالأختام الرسمية.