شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: سحب ممطرة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الجمعة، أن تتشكل سحب ممطرة على أجزاء من عدة مناطق.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏متوقع اليوم الجمعة أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، وجنوب الربع الخالي، وربما الحدود الشمالية.. هذا والله أعلم " .