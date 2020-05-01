شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» توضح حقيقة الفحص المبكر في عدة أحياء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الجمعة، على عدم صحة المعلومات المتداولة حول قائمة الأحياء التي سيتم فيها فحص مبكر والقيام بفحوصات في منازل تلك الأحياء.
وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أن "الصحة" مستمرة في جهودها في التوسع في عمليات الفحص؛ منوهًا بأهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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