"الدفاع المدني" يستطلع الرأي حول مدى توفر وسائل السلامة بالمنزل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، استطلاع رأي حول مدي توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل.
ويأتي ذلك ضمن حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا"؛ فيما نشرت صورة توضح أدوات السلامة التي يجب توفرها في المنزل.
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