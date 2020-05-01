إغلاق محال تجارية في الخرج

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الرياض - علي القحطاني - السيح (صدى): أغلقت بلدية الخرج اليوم 6 محال تجارية في أحد المولات بمدينة السيح ، بسبب عدم التزامها بتطبيق الاشتراطات المتعلقة بالاحترازات الصحية للوقاية من "فيروس أغلقت بلدية الخرج اليوم 6 محال تجارية في أحد المولات بمدينة السيح ، بسبب عدم التزامها بتطبيق الاشتراطات المتعلقة بالاحترازات الصحية للوقاية من "فيروس كورونا ". ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات نظامية أو التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف المنشآت التجارية بمدينة السيح وفي المراكز والقرى التابعة لخدماتها ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة، مشددة في الوقت نفسه على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين وأنه لن يكون هناك أدنى تهاون مع كل ما من شأنه المساس بسلامة المواطنين والمقيمين.

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