شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خطوات الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر «أبشر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت منصة "أبشر" عن خطوات الاعتراض على مخالفات منع التجول عبر الحساب الخاص بك على المنصة.
وتتمثل الخطوة الأولى في: الدخول على منصة أبشر واختيار منصة أبشر أفراد؛ ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي ثم النقر على زر تسجيل الدخول، وبعدها اختيار خدمات من خلال تبويب خدماتي.
ويأتي بعد ذلك اختيار الخدمات الخدمات العامة، واختيار الرسائل والطلبات، يتم اختيار "لجان النظر في مخالفات التجول" ثم المنطقة وكتابة الموضوع والرسالة ورفع المرفقات إن وجدت ثم الضغط على إرسال، وأخيراً تم إرسال الطلب بنجاح.
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