شكرا لمتابعة خبر عن استدعاء متاجر وشركات توصيل طرود لتأخر التسليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

كشفت وزارة التجارة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الجمعة، عن استدعاء مسؤولي عدد من المتاجر وشركات توصيل الطرود بمختلف مناطق المملكة نتيجة التأخر في تسليم المنتجات المطلوبة إلكترونياً.

ويعود سبب التأخير في التسليم، لتحديات بسبب زيادة الطلبات على المتاجر الإلكترونية توافقاً مع إجراءات منع التجول مما أدى إلى تراكم بعض الشحنات وتأخر توزيعها وتسليمها للمستهلك، فيما تعمل الشركات حالياً على زيادة وتيرة عملها توصيل الشحنات خلال أيام قليلة.

وكانت الوزارتان قد عقدتا، يوم أمس، اجتماعاً مع المتاجر وشركات نقل الطرود لإيجاد حلول عاجلة وضمان جدولة تسليم الشحنات خلال الأيام القليلة القادمة مع إعطاء العميل الحق الكامل باسترداد مبلغه في حال عدم رغبته بالانتظار وإشعاره بذلك.