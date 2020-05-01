شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة الحوثي تغلق قرية في سنحان بعد وجود حالات اشتباه بكورنا وتنقل الحالات إلى جهة مجهولة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أغلقت جماعة الحوثي أمس الخميس قرية ضبوة التابعة لمديرية سنحان بعد اكتشاف عدد من حالات الاشتباه اصابتها بفيروس كورونا.
وأفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء بوجود حالات اشتباه جديدة بكورونا في قرية ضبوة كما فرضت عليها طوقا أمنيا لمنع الدخول إليها والخروج منها.
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وبحسب المصادر فقد أخذت جماعة الحوثي الحالات المشتبه بها إلى مكان مجهول وسط تكتم شديد عن جميع الحالات الجديدة والسابقة التي تم أخذها من سوق باب السلام.
وتتبع قرية ضبوة مديرية سنحان و تقع في الجزء الجنوبي للعاصمة صنعاء كما تضم معسكرا استراتيجبا لقوات الحرس الجمهوري.
وتزدحم القرية بالسكان من الطبقة الأقل دخلا حيث انخفاض كبير للأجور فيها كما تضم سكان أفارقة وبأعداد كبيرة.
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