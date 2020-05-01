شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إعلامي سعودي شهير يستهزأ بالصلاة والسلطات تتحرك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية حملة ضد مواطنهم المذيع إبراهيم المعيدي، بعد ظهوره في مقطع فيديو مكبرا ومرتلا آيات من القرآن في باحة منزله أمام مايكروفون، وسط اتهامات له بالاستهزاء بالصلاة والإساءة للدين.

وظهر "المعيدي" وهو في ثياب المنزل "فانيلة وسروال" أمام مايكروفون حيث قام بالتكبير ثم قام بترتيل سورة الفاتحة.

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وأفادت وسائل إعلام سعودية، أن الأجهزة الأمنية في المملكة أوقفت المعيدي، وسط اتهامات طالته بالاستهزاء بالصلاة والدين، وذلك وفق صحيفة "عكاظ" المحلية.

وحاول المعيدي تبرير تصرفه بعد حملة الانتقادات التي طالته، وسط مطالبات بمحاسبته، مبينا أن "هناك من أساء فهم محتوى الفيديو، إذ إن ما فعله هو تجريب صوت الميكروفون الجديد في باحة منزله"، ومتوعدا بدوره بمحاسبة المسيئين إليه.