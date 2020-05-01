شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومي يتهم قائد عسكري بالخيانة …وقوات الانتقالي تحاصر حديبو بسقطرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهم مسؤول حكومي يمني، قائد عسكري، بالخيانة وتسليم أسلحة لواء في الجيش بمحافظة أرخبيل سقطرى، إلى مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وقال مختار الرحبي، مستشار وزير الإعلام اليمني، امس الخميس، في تغريدة على حسابه بتويتر، “الخائن العميد ناصر قيس (عميد ركن قائم بأعمال قائد اللواء أول مشاة بحري بسقطري) سلم أسلحة اللواء بالمحافظة لمليشيات الانتقالي”.

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وأضاف أن “عملية التسليم جاءت بتوجيهات مباشرة من العميد خلفان المزروعي مندوب الإمارات في سقطرى”، مشيرا، أن المزروعي يريد أن يكون الحاكم الأول لمحافظة سقطرى.

وتابع وكيل وزارة الإعلام: “أقول للخائن ناصر قيس وللمزروعي وبن زايد، سقطرى لن تسقط بأيديكم سيقاومكم الشجر والحجر فيها”، مضيفا، أن “قوات الجيش ورجال القبائل في حالة تأهب لمواجهة محاولة اقتحام مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى”.

وكان متمردين ومسلحين تابعيين للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، حاصروا مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى.

وقال عبدالحميد السومحي المقرب من محافظ سقطرى رمزي محروس ان قوات الانتقالي حاولت اقتحام حديبو الا ان الشرطة العسكرية تصدت لهم مؤكدا ان هناك توترا كبيرا بحديبو داعيا الشرعية الى التدخل .

وبين الحين والآخر، تشهد سقطرى محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفذها مسلحون مدعومون من الإمارات، إضافة لعمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية والانضمام لقوات الانتقالي الجنوبي.