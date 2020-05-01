شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. حكومة عدن تتراجع عن إعلان تسجيل 5 حالات مصابة بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الصحة والسكان في الحكومة الشعرية بعدن د. ناصر باعوم ان الجهات الصحية لم تتأكد بعد من حقيقةإصابات اشخاص بفيروس كورونا بعدن ولم تتمكن من اثبات النتائج حتى الآن.. مؤكداً ان يوم الاحد أو الأثنين القادم ‏ستظهر الحقائق.



وأشار باعوم إن الفيروسات متشابهة في أعراضها من حيث الحمى وضيق النفس والوفاة. ‏وأضاف باعوم “إنه تم إجراء فحص مرتين لحالات بعدن وظهرت إيجابية (مصابة) وفي ظل الوباء العالمي أعلنا أنها “كورنا” حتى يثبت العكس، و‏ستظهر الحقائق الأحد أو الاثنين القادم”.

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وأظهرت تصريحات وزير الصحة ناصر باعوم، لقناة اليمن الفضائية، أن الجهات الصحية “غير متأكدة تماماً” من نوع المرض المنتشر في عدن، رغم الاعلان الرسمي عن حالات إصابة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة.