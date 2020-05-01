شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ وجديد للمستشار تركي آل الشيخ بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظهور جديد ومفاجئ.. وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، رسالة لكل من دخل القطاع في السنة الأخيرة.

وقال تركي آل الشيخ : لكل من دخل مجال قطاع الترفية في السنة الاخيرة ... أعرف أن بسبب هاذي الجائحه فيه صعوبات. قد يهمك ايضاً: 5 دول عربية تعتزم المشاركة بمناورات عسكرية تركية في البحر الأبيض المتوسط.. (أسماء الدول+ تفاصيل)

Advertisements السعودية تصدر توضيحا بشأن قرار تعليق الصلاة في المساجد ابتداء من هذا التاريخ وأضاف : ياليت تتواصلون معنا في الهيئة ومع الاخ فيصل بافرط والاخ احمد المحمادي والاخت حنان السماري ... نشوف ايش نقدر نساعدكم فيه ... القطاع واعد بكم ... وواجبنا الوقوف معكم. وكانت وسائل إعلامية خليجية أعلنت إصابة تركي آل الشيخ بفيروس كورونا.

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