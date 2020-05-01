السعودية اليوم / عيادات طبية افتراضية تطلقها جامعة طيبة بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك



المدينة المنورة 08 رمضان 1441 هـ الموافق 01 مايو 2020 م واس

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة عن اطلاق العيادات الطبية الافتراضية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ مستهدفة كافة شرائح المجتمع .

وتتضمن العيادات التي تبدأ يوم غد السبت تخصصات طبية منها أمراض القلب, والطب النفسي, وطب جراحة العظام, والأمراض الباطنة, وطب الأطفال, وجراحة المسالك البولية, وأمراض وجراحة النساء والولادة, وطب الأسرة, والأذن والأنف والحنجرة, والجراحة العامة, وجراحة الأطفال .

ودعت الجامعة التي خصصت عيادة لكل مريض خلال الفترتين الصباحية والمسائية، الجميع الحجز عبر البوابة الإلكترونية لجامعة طيبة .

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06:24ت م

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