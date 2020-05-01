شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تنفي إجراء "فحوصات المنازل" وتهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عدم صحة المعلومات المتداولة حول قائمة الأحياء التي سيتم فيها فحص مبكر والقيام بفحوصات في منازل تلك الأحياء كما هو متداول، ونؤكد أن "الصحة" مستمرة في جهودها في التوسع في عمليات الفحص. وننوه على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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