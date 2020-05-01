شكرا لقرائتكم خبر عن 77 مخالفة صحية بـ15 منشأة في عسير والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير 15 منشأة تجارية في مدينة أبها، لمخالفتها الأنظمة والاشتراطات البلدية والصحية.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة د. محمد العاوي، أن الفرق الرقابية، خلال جولاتها اليومية، ضبطت 15 منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية، بعد رصدها نحو 77 مخالفة على تلك المنشآت، اشتملت على سوء النظافة، وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، وانتهاء التراخيص ومباشرة النشاط خارج حدود المحل، مشيرًا إلى إتلاف المضبوطات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما أغلقت المواقع واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

من جهة أخرى، أزالت أمانة عسير تسعة مواقع متفرقة للباعة الجائلين، وذلك لعدم مراعاتهم للاشتراطات الصحية.