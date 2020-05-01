شكرا لقرائتكم خبر عن 77 مخالفة صحية بـ15 منشأة في عسير والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة د. محمد العاوي، أن الفرق الرقابية، خلال جولاتها اليومية، ضبطت 15 منشأة مخالفة للاشتراطات البلدية والصحية، بعد رصدها نحو 77 مخالفة على تلك المنشآت، اشتملت على سوء النظافة، وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، وانتهاء التراخيص ومباشرة النشاط خارج حدود المحل، مشيرًا إلى إتلاف المضبوطات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما أغلقت المواقع واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
من جهة أخرى، أزالت أمانة عسير تسعة مواقع متفرقة للباعة الجائلين، وذلك لعدم مراعاتهم للاشتراطات الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر 77 مخالفة صحية بـ15 منشأة في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.