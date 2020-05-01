قالت إنه غير متزنٍ ومريض نفسي
كشفت مصادر «عاجل» تفاصيل ما أورده مختلس النظر على أبواب منازل بحي النقرة من أقوال؛ لتبرير فعلته التي وثقتها كاميرات المراقبة، بعد إلقاء القبض عليه من شرطة منطقة حائل.
ووفق مصادر «عاجل» فقد علل المتهم وهو مواطن يبلغ من العمر 28 عامًا، فعلته بالقول إنه كان يبحث عن منزل أخيه.
وأضافت المصادر أن المتهم غير متزن ومريض نفسي، وسبق اتهامه بقضية سرقة وتهديد مقيم ومحاولة سلب ما معه.
ووفق شرطة حائل فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية لمقطع الفيديو لواقعة مختلس النظر على المنازل الذي تداولته مواقع التواصل عن ضبطه، وجرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية؛ لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مصادر «عاجل»: مختلس النظر بحائل علل فعلته بالبحث عن منزل أخيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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