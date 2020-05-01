السعودية اليوم / بوركينافاسو تسجل أربع حالات جديدة من فيروس كورونا



واغادوغو 7 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واس

سجلت بوركينافاسو أربع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة البوركينية أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد في البلاد بلغ 645 حالةً، فيما سجلت 498 حالة شفاء إلى جانب 43 حالة وفاة.

// انتهى //

03:16ت م

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واغادوغو 7 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واسسجلت بوركينافاسو أربع حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في البلاد.وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة البوركينية أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس المستجد في البلاد بلغ 645 حالةً، فيما سجلت 498 حالة شفاء إلى جانب 43 حالة وفاة.// انتهى //03:16ت م0283

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