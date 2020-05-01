الفنانة السعودية مروة محمد تكشف سبب طلاقها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اعلنت الفنانة السعودية مروة محمد انفصالها رسمياً عن زوجها ووالد ابنها مؤخرًا، لافتة إلى أنها قررت العودة للعيش والاستقرار مع ابنها في المملكة، بعد سنوات من الإقامة في دولة الإمارات.
مروة خرجت عن صمتها، وكشفت عن سبب انفصالها عن والد ابنها الوحيد قائلة: «لم نكن على وفاق في أمور عدة، من أهمها عدم التزامه بما اتفقنا عليه قبل زواجنا، ولذلك عدت إلى الرياض وحالياً أعيش مع ابني»، كما لفتت إلى أن قرارا الإنفصال كان آخر الحلول التي لجأت إليها بعد عدة محاولات لحل الخلافات مع زوجها.
عمل مروة في المجال الفني كان من ضمن الأسباب التي أدت إلى انفصالها عن زوجها بحسب ما أوضحت في-تصريحاتها لمجلة سيدتي- بقولها: «من أهم أسباب انفصالنا، كانت الغيرة، فحتى تبني عائلةً سعيدة، يجب أن يكون التفاهم المشترك، والثقة المتبادلة الأساس فيها، لأن الشك يهدم البيوت، ومع الأسف لم أوفَّق في زواجي».
من ناحية أخرى، تشارك مروة محمد في المارثون الرمضاني الجاري بمسلسل «ضرب الرمل» المعروض عبر شاشة sbc السعودية، وتشارك مروة في بطولته أمام خالد عبدالرحمن، ميرة محمد، مروة محمد، ريتا حرب، محمد الطويان، ليلى السلمان، عبدالعزيز السكيرين، محسن الشمري، وغيرهم.
«ضرب الرمل» مأخوذ من ثلاثية «النزوح والكدح والدنس» للروائي محمد المزيني، وهو من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون قناةSBC ، ومنتج منفذStudio 11 ، وإخراج ماجد الربيعان.
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