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مقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بالرياض

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الجمعة 1 مايو 2020

صورة أرشيفية

لقي شاب عشريني مصرعه، وأصيب آخر بجراح خطيرة في تبادل لإطلاق النار خلال مشاجرة بين عدد من الشبان وقعت الخميس في محافظة "الأفلاج" بمنطقة الرياض.

وقالت صحيفة "سبق" المحلية، إن الخلاف بين الشبان بدأ باستخدام آلة حادة وطعن في بادئ الأمر، قبل أن يتطور الأمر لتبادل إطلاق النار ويتسبب بمصرع شاب وإصابة آخر.

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ولم يصدر بيان من شرطة الرياض حول ملابسات الحادثة وعدد المشاركين فيها ودوافعهم وجنسياتهم حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وباشرت الشرطة والإسعاف والسلطات المختصة التحقيقات في الحادث.

وتفرض القوانين المحلية المستمدة من الشريعة الإسلامية، حكم القصاص (الإعدام) على الأشخاص المدانين بجرائم القتل العمد.

 

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