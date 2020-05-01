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هاجم الشاعر ياسر التويجري، برنامج “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على قناة “mbc مصر” خلال شهر رمضان، مشيراً إلى أن محتواه مُبتذل.





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كانت هذه تفاصيل خبر الشاعر ياسر التويجري: برنامج رامز جلال تافه ومبتذل ومفبرك.. ولا يجرؤ على استضافتي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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