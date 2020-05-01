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رد الشاعر ياسر التويجري على من وصفوه بـ “شحاذ شاعر المليون” وذلك لأول مرة منذ 14 عاما بعدما أُطلق عليه البعض هذا اللقب مشيرين إلى أنه طلب من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي تدبير أمور زواجه خلال إحدى حلقات شاعر المليون.





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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 14 عاما… الشاعر #ياسر_التويجري يخرج عن صمته .. ويرد على من وصفوه بـ “شحاذ شاعر المليون” ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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