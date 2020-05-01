هل استنشاق البخور يفطر الصائم؟ الشيخ الخثلان يوضح

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أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، ما إذا كان البخور يفطر الصائم حال استنشاقه أم لا، وذلك في فتوى نشرها عبر حسابه في “تويتر”.
وقال الخثلان إن استنشاق البخور لا يفطر الصائم، لأنه ليس أكلا ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب.
وأضاف أن بعض أهل العلم كره أن يتعمد الصائم استنشاق البخور، لأنه يُخشى أن يكون له جرم فيذهب إلى المعدة.
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