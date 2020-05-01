غدًا.. بدء التسجيل بالبرنامج التدريبي المجاني لتعليم اللغة الإنجليزية عبر «دروب»

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، بدء التسجيل في البرنامج التدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية، غدًا الجمعة، عبر منصة التدريب الإلكترونية «دروب».

وأهاب «هدف»، بموظفي وموظفات القطاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل، للمبادرة بالتسجيل والاستفادة من البرنامج في تطوير المهارات والقدرات المعرفية والمهنية في مجال اللغة الإنجليزية، ويتم التسجيل على المنصة عبر الرابط اضغط هنا

ومن المقرر أن يغلق التسجيل في 12 مايو، على أن يبدأ التدريب في 7 يونيو المقبل لمدة شهرين؛ ليكون على دفعات متتالية، ولم ومن لم يتسنَ له فرصة التسجيل أو القبول ضمن الدفعة الأولى التي سيبدأ التدرب لها 7 يونيو، يمكنه التقديم على الدفعة التالية المقرر إعلانها بعد شهر من بداية تدريب الدفعة الأولى.

ويأتي طرح البرنامج التدريبي تلبية لاحتياج منشآت القطاع الخاص من الكوادر البشرية التي تمتلك مهارات مناسبة في اللغة الإنجليزية؛ وذلك ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وتأثير تداعيات فيروس كورونا.

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ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص في اللغة الإنجليزية، بتقديم تدريب نوعي لمدة شهرين لكل مرشح، ويمكن للمتدرب التقدم في مستويات اللغة الإنجليزية الستة عشر المتاحة في البرنامج التدريبي وفق أدائه الشخصي وسرعة تعلمه خلال فتر التدريب.

ويشترط البرنامج، أن يكون المتدرب سعوديًّا واجتاز ثلاث دورات تدريبية في «دروب» خلال الأشهر الثلاث الماضية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد على 40 عامًا، ويأتي البرنامج ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمي الموارد البشرية؛ لتأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن العمل وموظفي القطاع الخاص الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعيًّا لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

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