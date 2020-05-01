خلال اتصال هاتفي..
تلقى الأمير «فيصل بن فرحان بن عبدالله» وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، الخميس، من نظيره النيوزليندي وينستون بيترز، بحثا خلاله تطورات فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 وجهود البلدين للتصدي للوباء.
كما بحث الوزيران تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في شتى المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيوزيلندي جهود التصدي لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.