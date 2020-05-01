وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيوزيلندي جهود التصدي لكورونا

تلقى الأمير «فيصل بن فرحان بن عبدالله» وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، الخميس، من نظيره النيوزليندي وينستون بيترز، بحثا خلاله تطورات فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19 وجهود البلدين للتصدي للوباء.

كما بحث الوزيران تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في شتى المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.