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وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيوزيلندي جهود التصدي لكورونا

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خلال اتصال هاتفي..

 تلقى الأمير «فيصل بن فرحان بن عبدالله»  وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، الخميس، من نظيره النيوزليندي وينستون بيترز، بحثا خلاله تطورات كوفيد- 19 وجهود البلدين للتصدي للوباء.

كما بحث الوزيران تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في شتى المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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