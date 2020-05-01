ضبط مواطن حاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة

كاميرات المراقبة وثِّقت الواقعة..
ألقت شرطة منطقة حائل القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو متداول وهو يحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة، وتبيَّن أنه مواطن ثلاثيني.
جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل.
وذكر المتحدث أن نتائج المتابعة الأمنية أسفرت عن ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.
وأوضح أنه جرى إيقاف المتهم واتخذت الإجراءات النظامية بحقه؛ لإحالته إلى فرع النيابة العامة.
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