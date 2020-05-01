بالصور.. إغلاق 12 منشأة تجارية بشرائع مكة

خالفت الإجراءات الاحترازي

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية بمكة المكرمة 12 منشأة تجارية؛ لمخالفتها اشتراطات الأنشطة المستثناة وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وقال رئيس بلدية الشرائع المهندس ممدوح العبيد، إن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل أعمالها في متابعة المنشآت التجارية و المتعلقة بالصحة العامة والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، مع متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية (غذاؤكم أمانة) بهدف تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على كل المنشآت الغذائية وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية؛ لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفة. اقرأ أيضًا: إمارة مكة: السماح لـ20 نشاطًا تجاريًّا إضافيًّا بالعمل في رمضان

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