هيئة الاتصالات تغرِّم شركة توصيل مخالفة بـ 100 ألف ريال

غرمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شركة تقديم خدمات بريدية؛ خالفت عددًا من بنود وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية.

وكشفت الهيئة عن أن المخالفات المرصودة ضد الشركة تتمثل في «عدم تسليم المواد البريدية إلى عنوان المرسل إليه والتأخير في تسليمها»؛ في مخالفة مباشرة للبند الخامس من وثيقة قواعد حماية المستفيدين.

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وأوضحت الهيئة أن الغرامة المفروضة على الشركة بلغت مائة ألف ريال سعودي.

وشدد على ضرورة معالجة الشركة للمخالفات وتصحيحها خلال فترة أسبوع من تاريخ صدور الغرامة، وفي حال عدم الالتزام بذلك، سيتم اتخاذ إجراءات إضافية بحقها تصل إلى إيقاف وسحب الترخيص الصادر لها.

يذكر أن «هيئة الاتصالات» تكثف- خلال الفترة الراهنة- من جولاتها الرقابية والتفتيشية على مقدمي الخدمات البريدية واللوجيستية؛ للتحقق من مستوى الالتزام بالأنظمة والقواعد المعتمدة لتقديم هذه الخدمات بأعلى جودة.