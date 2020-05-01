عاجل-ضبط مواطن يختلس النظر عبر الأبواب الخارجية للمنازل

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، أنهُ بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، و يظهر به شخص يسير على أقدامه ويحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية من ضبط الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.



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