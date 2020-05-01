السعودية اليوم / "رؤى المدينة" تستعرض الطابع المعماري لمشروعها شرق المسجد النبوي



الرياض 07 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واس

عقدت شركة رؤى المدينة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ورشة عمل لمناقشة الطابع المعماري لمشروعها شرق المسجد النبوي، بمشاركة متخصصين ومهتمين بالعمارة من أهالي المدينة وخبراء عالميين ودوليين وشركات مرموقة في المجال المعماري، والذي يهدف لرفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم الدينية وتجربتهم الثقافية، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لزيارة المسجد النبوي .

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع رؤى المدينة 1.6 مليون متر مربع ، ويتضمن منظومة متكاملة فندقية وتجارية وسكنية، بالإضافة إلى تطوير وتهيئة المراكز والمتاحف الدينية والثقافية والتاريخية للمدينة المنورة.

ونوّه الرئيس التنفيذي لشركة رؤى المدينة القابضة المهندس خالد بن محمد التلمساني، بأهمية مشاركتهم في الطابع المعماري المديني، والاستفادة من تبادل الخبرة والمعرفة في المجال المعماري والعمراني.

وأثنى المهندس التلمساني على المشاركات التي شهدتها ورشة العمل، واصفاً إياها بالقيمة التي أسهمت في تعزيز المخرجات الخاصة بالطابع المعماري لمشروع رؤى المدينة، مؤكداً أنه سيكون لها بالغ الأثر في استدامة العمل النجاح في هذا الشأن.

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