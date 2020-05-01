السعودية اليوم / الرئيس الكونغولي يمدد الحجر الصحي العام في بلاده



برازافيل 7 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واس

أعلن الرئيس الكونغولي دينيس ساسو أنغيسو التمديد في فترة الحجر الصحي الشامل فترة أسبوعين وحتى موعد 15 مايو المقبل من أجل التوقي من مزيد انتشار

وقال في كلمة وجهها لشعبه اليوم إن بلاده ستدخل إثر ذلك في فترة حجر صحي مرتبط بمدى انتشار فيروس كورونا، ودعاهم إلى الالتزام الكامل لإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة للتوقي من انتشار الفيروس ، وخاصة تجنب التجمعات والحرص على ارتداء الواقيات.

// انتهى //

02:41ت م

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برازافيل 7 رمضان 1441 هـ الموافق 30 أبريل 2020 م واسأعلن الرئيس الكونغولي دينيس ساسو أنغيسو التمديد في فترة الحجر الصحي الشامل فترة أسبوعين وحتى موعد 15 مايو المقبل من أجل التوقي من مزيد انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده.وقال في كلمة وجهها لشعبه اليوم إن بلاده ستدخل إثر ذلك في فترة حجر صحي مرتبط بمدى انتشار فيروس كورونا، ودعاهم إلى الالتزام الكامل لإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة للتوقي من انتشار الفيروس ، وخاصة تجنب التجمعات والحرص على ارتداء الواقيات.// انتهى //02:41ت م0278

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